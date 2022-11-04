Ноябрь, 04 в 15:36

В Киевской области из-за отключения света могут возникнуть перебои с водоснабжением. Поэтому местным жителям советуют сделать запасы питьевой и технической воды.

Соответствующее предупреждение обнародовал глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

– Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды, — подчеркнул он.

Глава ОВА также обнародовал инфографику с советами от Министерства здравоохранения на случай перебоев с водоснабжением:

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1. Следует заблаговременно позаботиться о запасах воды – как питьевой, так и технической. Вода должна храниться в закрытых емкостях для всех членов семьи.

2. При отсутствии запасов дома питьевую воду следует набирать в бюветах и других источниках нецентрализованного водоснабжения (например, колодцах), в пунктах разлива питьевой воды.

3. Воду для питья и приготовления пищи следует кипятить, поскольку это эффективный метод ее обеззараживания. Кипятить воду нужно в течение минимум 10 минут, после чего дать отстояться и слить осадок.

Как известно, в пятницу, 4 ноября, действуют графики почасовых отключений света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях (в период с 07:00 до 22:00). Это означает, что определенным группам потребителей будут выключать электроснабжение по расписанию, определенному облэнерго.

Кроме того, возможно введение экстренных (аварийных) отключений света при перегрузке электросетей.

Источник: Telegram-канал Алексея Кулебы