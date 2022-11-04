Ноябрь, 04 в 18:52

В Запорожской области российские оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния личного состава.

Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денег за участие в войне против Украины, а также пренебрежительного отношения военного руководства РФ к подчиненным, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В то же время российские оккупанты продолжают умирать в Украине. В Генштабе рассказали о новых потерях армии РФ в войне по разным направлениям.

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В частности, подтверждена информация о потерях врага в результате удара по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. Уточняется, что 18 российских захватчиков уничтожены и еще двое ранены.

Два дня назад, 2 ноября, в Энергодаре уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 российских военных получили ранения разной степени тяжести.

День назад, 3 ноября, в Мелитополе ВСУ нанесли удары по пункту управления врага, расположенному в здании промышленной зоны. Известно о ранении около 50 захватчиков и уничтожении до 10 единиц военной техники РФ. Также повреждено ориентировочно 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

По последним данным, в Каменце Запорожской области российская армия переместила личный состав подразделений, свернув блокпосты и комендатуру.