Ноябрь, 04 в 9:20

4 ноября в Киеве временно не будут действовать графики стабилизационных отключений света, пока будут продолжаться экстренные отключения света.

Экстренные отключения в городе ввели в соответствии с распоряжением НЭК Укрэнерго во избежание массовых аварий на энергооборудовании, так как в Киеве значительно возросло потребление электроэнергии.

Плановые отключения света по предварительно согласованным графикам начнутся сразу после нового распоряжения Укрэнерго.

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Напомним, что, согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – до 2-3 отключений по 3-4 часа.

Свет не обязательно будут выключать на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

Если энергосистема будет работать корректно, отключения вообще не будут применяться.

В то же время в Yasno-online киевлян предупредили, что аварийные отключения могут применяться в Днепровском и Дарницком районах Киева (график там не действует).

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3

На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.

Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.