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Факты / Україна / Общество

В мобильном приложении Дія появятся документы об образовании

Юля Захарченко, редактор ленты
дія
Фото: УНИАН

В мобильном приложении Дія появятся новые цифровые документы — дипломы об образовании и школьные аттестаты. Обновление анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, онлайн-документы можно будет использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости.

– За время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время ракетных обстрелов. Восстановить документы об образовании — довольно сложный бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация — это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПЛ, — считает он.

Михаил Федоров отметил, что правительство уже поддержало соответствующее постановление. Он анонсировал, что команда специалистов Минцифры, Министерства образования и науки, Государственной налоговой службы начинает работать над обновленной разработкой.

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