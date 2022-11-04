Ноябрь, 04 в 11:56

Во время действия военного положения украинцам несколько упростили условия пересечения государственной границы. В первую очередь это касается перечня необходимых документов.

Какие документы необходимы для пересечения границы – узнавали Факты ICTV.

Документы для одного человека

Если вы решили уехать за границу без детей, родственников или животных, вам нужно иметь:

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паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт (не всем обязательно).

В пограничной службе Украины сообщили о договоренности с сопредельными странами. По этой договоренности страны будут пропускать украинцев при наличии только внутреннего паспорта.

Такой вариант возможен для женщин, детей и лиц с инвалидностью. Кроме того, пограничники объясняют, что без загранпаспорта могут выехать люди только из регионов, где ведутся боевые действия. Всем остальным нужно иметь загранпаспорт.

Однако перед поездкой обязательно уточняйте информацию в конкретных странах, границы которых вы планируете пересекать, в соответствующих консульствах или посольствах.

Не все страны пропустят вас только с украинским паспортом, поэтому следует выяснять отдельно по каждой стране.

Кроме того, правила о пересечении границы по внутреннему паспорту действительны только на проезд в одном направлении – из Украины.

Если вы планируете возвращаться назад, то должны оформить удостоверение личности на возвращение в Украину. Оно выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины за рубежом.

Это же правило касается ситуаций, когда загранпаспорт поврежден или потерян во время путешествия, или срок его действия истек.

Документы для пересечения границы с детьми

Чтобы пересечь границу, дети до 18 лет должны иметь:

паспорт гражданина Украины.

Или

загранпаспорт.

Кроме того, детей до 16 лет смогут выпустить за границу и по свидетельству о рождении (в случае, если паспорт потерян/поврежден). Однако дети до 16 лет могут выехать из страны только в сопровождении взрослых. Это могут быть:

родители или один из родителей;

родственники ребенка – бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим;

третьи лица, уполномоченные на это родителями.

Если с ребенком едет один из родителей, то необходимо иметь:

внутренний (и заграничный) паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (внутренний или заграничный).

При наличии этих документов вы сможете пересечь границу с ребенком, однако помните, что не все страны пропустят вас только с этими документами. Перед поездкой ознакомьтесь с правилами пересечения границы страны, в которую направляетесь.

Документы для пересечения границы с животными

При вывозе животных за границу нужно иметь при себе ветеринарный паспорт международного образца (номерной).

Такой паспорт должен содержать следующую информацию:

отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть проведена не позднее 30 дней и не ранее 1 года до даты отъезда;

фото животного до достижения им 1 года;

отметку о чиповании с указанием даты чипования и локализации микрочипа;

информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);

информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).

Также при себе нужно иметь:

международный ветеринарный сертификат на животное;

справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.

Также животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом. Кроме того, микрочип должен соответсвовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Однако 14 марта 2022 года Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опубликовала Временную процедуру по перемещению домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время войны в Украине.

Согласно этой процедуре, животное может не соответствовать стандартным требованиям (чип, паспорт, прививки, тесты).

Но когда вы прибудете в страну назначения, вам придется заполнить декларацию на животное, сообщить информацию о местах нахождения соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу, а также сделать необходимые ветеринарные процедуры в месте нахождения (чипование, вакцинацию против бешенства, исследование для определения титра антител к возбудителю бешенства).

Какие документы нужны мужчинам при пересечении границы

Следует напомнить, что во время действия военного положения в Украине мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут пересекать границу страны.

Те мужчины, которые могут уехать, должны иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, подтверждающий его принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, удостоверение отца многодетной семьи и т.п.).

Документы для пересечения границы — список

Для всех граждан Украины главные документы – внутренний паспорт и заграничный. Поэтому эти два документа обязательны для любой группы.

Мужчины с инвалидностью — удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

— удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи. Люди, забронированные на период мобилизации и военное время — удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы.

— удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы. Многодетный отец или мать – свидетельство о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи.

– свидетельство о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи. Мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие малолетних детей — свидетельство о смерти мужа (жены) и свидетельство о рождении всех детей.

— свидетельство о смерти мужа (жены) и свидетельство о рождении всех детей. Опекуны , приемные родители и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет — документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

, — документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации. Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью — документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

О других условиях выезда и необходимых документах для пересечения границы можно прочитать на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, чтобы упростить доступ к соответствующей информации, Госпогранслужба усовершенствовала работу чат-ботов на официальном вебсайте ведомства и в приложении Telegram.

С их помощью можно быстрее узнать правила пересечения границы, ограничения, касающиеся мужчин возрастной категории 18-60, и получить ответы на множество других вопросов.