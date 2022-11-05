Ноябрь, 05 в 9:37

В субботу, 5 ноября, по распоряжению Укрэнерго украинцам снова будут ограничивать электроснабжение.

В частности, графики почасовых отключений света будут применяться в Киеве и в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской.

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут оставаться без света, но согласно расписанию, которое составили облэнерго.

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Соответствующие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также в Укрэнерго заверили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Тем временем графики отключения света 5 ноября можно найти на сайтах облэнерго по ссылке.

Источник: Укрэнерго