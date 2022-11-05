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Факты / Україна / Общество

Киев и еще семь областей: где будут выключать свет 5 ноября

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Киев и еще семь областей: где будут выключать свет 5 ноября
Фото: Pexels

В субботу, 5 ноября, по распоряжению Укрэнерго украинцам снова будут ограничивать электроснабжение.

В частности, графики почасовых отключений света будут применяться в Киеве и в следующих областях:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской.

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут оставаться без света, но согласно расписанию, которое составили облэнерго.

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Соответствующие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также в Укрэнерго заверили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Тем временем графики отключения света 5 ноября можно найти на сайтах облэнерго по ссылке.

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Источник: Укрэнерго

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