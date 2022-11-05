Нет тела – нет дела: военный РФ на Донецком направлении об отношении к погибшим солдатам

Ноябрь, 05 в 18:46

Военнослужащий 752 полка Российской Федерации на Донецком направлении рассказал о бесчеловечном отношении командиров к погибшим солдатам. По его словам, трупы оккупантов валяются на самом видном месте, и никто их не забирает.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского военного с подругой.

— Некогда было звонить, с окружения выходили. 16 людей всего вышло из 36. Двухсотых не разрешают забирать. Нет тела — нет дела. Ну, может он в плену и родственникам деньги держат. Не выплачивают, понимаешь в чем смысл? Да, они вон валяются, и мы не можем их забрать. Ну, а потом я не знаю как: лет пять, может быть, будут судиться или как-то добиваться, — предположил российский военный.

Подруга захватчика уточнила, собирают ли тела погибших солдат РФ. Однако получила отрицательный ответ.

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— Только хотела опять сказать, что хитрят-мудрят. И что валяются, в смысле, ты их видишь что ли? Потом же, наверное, какая-то команда же ездит, собирает тела?

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В ответ российский солдат только посмеялся, ответив что никто не забирает тела погибших.