День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы
Фото: Depositphotos, Dreamstime
6 ноября отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 78 лет назад закончилось чtрное пятно на страницах истории столицы.
Советские войска освободили столицу Украины от врага, находившегося на территории в течение 778 дней.
За этот период исторический центр Киева превратился в руину. Советское командование прибегло к тактике сожженной войны и приказало минировать все важные объекты жизнеобеспечения, мосты через Днепр, отдельные жилые дома, административные здания, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Сейчас смотрят
Ко Дню освобождения Киева Факты ICTV подготовили архивные фотографии Киева во время оккупации.
День освобождения Киева: архивные фотографии
Софиевская площадь в 1941 году и сейчас
Так выглядел нынешний Майдан Независимости
Успенский собор Киево-Печерской лавры
Крещатик
На первом фото изображён Крещатик весной 1941 года, еще до прихода немцев. Дальше фото после.