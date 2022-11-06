В Киеве и семи областях ввели графики почасовых отключений света
В Киеве и семи областях сегодня, 6 ноября, были введены графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Сегодня диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Введены в действие графики почасовых отключений.
Найти информацию о планируемых отключениях для конкретных области или города можно на сайте, в личном кабинете или в социальных сетях соответствующего облэнерго.
Ссылки на сайты доступны на странице Укрэнерго и на сайте Министерства энергетики.
Отмечается, что ограничения потребления электроэнергии необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после ракетных обстрелов и атак дронами.
Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.