Ноябрь, 06 в 9:07

В Киеве и семи областях сегодня, 6 ноября, были введены графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Сегодня диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Введены в действие графики почасовых отключений.

Найти информацию о планируемых отключениях для конкретных области или города можно на сайте, в личном кабинете или в социальных сетях соответствующего облэнерго.

Ссылки на сайты доступны на странице Укрэнерго и на сайте Министерства энергетики.

Отмечается, что ограничения потребления электроэнергии необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после ракетных обстрелов и атак дронами.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.