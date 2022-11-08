Ноябрь, 07 в 23:50

Во вторник, 8 ноября, будут применены плановые графики отключений для потребителей в семи областях и Киеве. Аварийные отключения не запланированы.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

— В течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

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Украинцев призвали соблюдать экономное потребление электроэнергии и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Отметим, что ощутимое облегчение с электроснабжением в Киевской области и в северном регионе возможно уже через неделю, если не будет новых вражеских обстрелов энергосистемы.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, самая сложная ситуация остается в Киевском и Харьковском регионах.