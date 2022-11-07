Ноябрь, 07 в 12:54

Украинские беженцы и внутренне перемещенные лица могут получить необходимую помощь от благотворительной организации Mercy Corps.

Что предусматривает помощь от организации Mercy Corps, кто может ее получить и как это сделать – читайте в нашем материале.

Mercy Corps: кто это и какую помощь оказывают

Mercy Corps (Корпус Милосердия) — это глобальная команда гуманитарных организаций, работающих вместе и помогающих людям, оказавшимся в тяжелом положении.

Сейчас смотрят

— Наша миссия – облегчить страдания, бедность и угнетение, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества, – отмечают в организации.

Мерси Корпс с первых дней полномасштабной войны в Украине помогала украинским беженцам и ВПЛ.

— Мы предоставляем экстренную денежную помощь беженцам и ВПЛ, чтобы они могли удовлетворить свои основные потребности. Мы также финансируем местные организации в Украине, которые лучше знают свои общины и эффективно работают над решением неотложных потребностей, — отмечают в организации.

Местные украинские организации на средства Mercy Corps организовывали эвакуацию людей из самых горячих точек, оказывали украинцам необходимую медицинскую помощь, обеспечивали население продуктами питания и лекарствами, а также оказывали психологическую поддержку.

— Мерси Корпс также поддержал организации, создавшие горячие линии и веб-сайты для получения и сбора надежной информации для украинских беженцев и граждан третьих стран, пересекающих границы соседних стран. Например, это информация о том, как получить доступ к юридическим услугам, убежищу и т.д., – говорится на сайте компании.

Организация осуществляет свою деятельность в Украине официально по разрешению Министерства юстиции.

Сегодня Мерси Корпс продолжает финансировать местные благотворительные организации, которые оказывают гуманитарную помощь тем украинцам, которые в этом нуждаются.

— Корпус милосердия находится в Украине и близлежащих регионах, финансируя и работая вместе с местными организациями, которые знают свои общины лучше, — говорится на сайте организации.

Как получить помощь

Поскольку Мерси Корпс сотрудничает с украинскими организациями, получить необходимую помощь можно через них.

К примеру, Украинский институт партнерства и устойчивого развития доставлял свежеприготовленные продукты питания в оккупированные села Киевщины. А Львовская аграрная палата доставляла фрукты и овощи через свою большую сеть сельскохозяйственных рабочих в села Черниговской и Харьковской областей, а также непродовольственные товары первой необходимости в Николаевскую, Сумскую и Полтавскую области.

Организация Responsible Citizen предоставила продовольственные наборы, лекарства, продукты питания и гигиены для 430 детей и взрослых.

Львовский городской детский театр Юрашки открыл во Львове пространство для детей из семей ВПЛ, где малыши могут весело проводить время.

А при финансовой поддержке Корпуса милосердия организация Fundacja w Strone Dialogu, которая находится в Кракове, приобрела автокресла для детей, организовала переезд и проживание для украинских беженцев.

Чтобы получить гуманитарную помощь, украинец должен обратиться в благотворительную организацию, которая сотрудничает с Мерси Корпс.

Что касается экстренной денежной поддержки, то в настоящее время информации о ее предоставлении нет. Еще в конце лета 2022 года организация сообщила, что в ближайшее время планирует запускать проект помощи в Киеве. Однако новой информации о предоставлении денежной помощи нет.