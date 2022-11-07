Ноябрь, 07 в 14:24

27 октября состоялась торжественная церемония награждения ведущих компаний Украины Премией HR-бренд 2022 года.

Премия HR-бренд – независимая авторитетная премия страны за лучшую работу с человеческим капиталом, репутацией и имиджем компании как работодателя.

В этом году фокусом Премии HR-бренд 2022 стала перенастройка компаниями своей работы с человеческим капиталом в условиях новых реалий. Организатор Премии HR-бренд Украина – grc.ua.

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В течение сентября-октября номинанты представили свои проекты на Всеукраинском онлайн-марафоне презентаций кейсов номинантов Премии Опыт работодателей в условиях войны.

На онлайн-марафоне Премии HR-бренд было представлено более 50 кейсов, номинированных на соискание Премии, от 39 ведущих компаний Украины. Ознакомиться с выступлениями компаний-номинантов можно здесь.

27 октября в онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей Премии HR-бренд 2022. Все проекты оценивались экспертным составом Жюри Премии по трем критериям:

Актуальность плана.

Современность способов реализации (оригинальность инструментов и подходов).

Эффективность и результативность проекта.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ HR-БРЕНД 2022

По оценке экспертного состава жюри победителями определены следующие проекты компаний*:

*все победители названы в алфавитном порядке, без присуждения мест

Номинация: H2H strategy

Ciklum – проект Вместе сквозь шторм: человечность коммуникаций в турбулентные времена.

Eldorado – проект Human to Human: Новое лицо Eldorado.

Номинация HR военного времени

ЕРАМ – проект Управление талантами во время войны: как компания ЕРАМ поддерживает многотысячную команду и сохраняет эффективность.

Кернел – проект Люди – Бизнес – Украина. Миссия спасения.

KIDDISVIT – проект KIDDISVIT – трансформация компании от лидера в области товаров для детей до волонтерской организации международного уровня.

Новая почта – проект Штаб SOS.

PepsiCo – проект Ты не один с семьей PepsiCo.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – проект People First. Социальная программа поддержки в период военного положения.

Номинация Героический бренд

ДТЭК – проект Воины света.

Укрзализныця – проект Железно к Победе!

Номинация Лучший проект по обучению и развитию

Intellias – проект Career Hub. You manage your career.

Кернел – проект Re: Индустрия знаний.

Номинация Коммуникация как залог постоянства бизнеса

Новая почта – проект Новая почта Гранд Пикник.

ОЛИС – проект Дьявол в мелочах, или Как услышать своих.

Номинация Digital HR

N-IX – проект Использование роботизированной автоматизации для эффективной публикации вакансий и анализа подачи кандидатов.

KIDDISVIT – проект Ассистент-бот как система управления эффективностью персонала.

Номинация Культурный код компании

Дарница – проект #ФармОборона. Каждый на своем месте.

Innovecs – проект Культурный код ДНК SPECIFIC.

Номинация E-learning проект года

ЕРАМ – проект IT Fundamentals for Russian Switchers.

Номинация HR маркетинг в действии

ЭПИЦЕНТР – проект IQ офис. Управление будущего.

ОККО – проект Сообщество Достойная работа в Украине. Собственный job-ресурс – всегда хорошая идея.

Номинация Well-being проект года

ЕРАМ – проект Построение системы благосостояния для специалистов ЕРАМ и well-being поддержка во время войны

Номинация Нестандартный рекрутинг

Mazars в Украине – проект Хедхантим родню.

Номинация Благотворительный проект года

SPD-Ukraine – проект SPD Donut Auction.

Номинация Социальный проект года

GlobalLogic – проект Обучение во время войны: кейс открытых курсов IT Basics и IT Switch от GlobalLogic Education.

ЭПИЦЕНТР – проект Социальные инициативы ГК Эпицентр К.

Номинация Привлечение талантливой молодежи

DataArt – проект The Proggy-Buggy International Programming Contest.

МХП – проект Вместе к успеху: внедрение дуального образования в МХП.

Номинация Выбор Жюри

ПУМБ – проект Говорим по-украински.

Выбор grc.ua

Астарта-Киев – проект HR-стратегии На пути к глобальной агроэкосистеме: люди – в центре преобразований.

Ашан – проект Auchan Украина.симфония.многоголосие.

Варус – проект Психологическая поддержка.

Континентал Фармерз Групп – проект Трансформация корпоративной культуры.

Партнерская номинация Заботимся, не останавливаемся от TEVA

ЕРАМ – проект Построения системы благосостояния для специалистов ЕРАМ и поддержка well-being во время войны.

— Сегодня забота о физическом и ментальном здоровье, благополучии, о себе и родных важна как никогда. Поскольку чтобы победить, мы должны быть сильными. Поэтому мы в Тева стремимся отметить программы и проекты, которые не останавливают, а усиливают заботу. Один из таких проектов мы увидели у коллег из EPAM. Он вдохновил нас, и мы рады отметить его в специальной номинации, – комментирует HR-директор Teva Лилия Дубас.

Партнерская номинация Бизнес с человечным лицом от PIN-UP

Eldorado – проект Human to Human: Новое лицо Eldorado.

– Мы выбирали фаворита в номинации H2H strategy, и им стала компания Эльдорадо. Когда мы ознакомились с их проектом Human to Human: Новое лицо Eldorado, нам были близки их ценности и подходы к работе с командой, словно они рассказывали о нас: человекоцентричность, партнерство, гибкость, постоянное совершенствование. Мы считаем, что создание человекоцентрической и клиентоориентированной культуры – это путь к успеху в бизнесе. PIN-UP, как и Эльдорадо, работает над лояльностью и доверием наших сотрудников. Мы также понимаем, что благодаря обучению и высокой вовлечённости сотрудников, компания скорее трансформируется и реализует изменения. Мы поздравляем Эльдорадо, желаем им развития, новых бизнес-свершений и высокого процента eNPS в компании, — прокомментировала CHRD PIN-UP Оксана Измайлова.

Партнерская номинация Human-centric communications success от Handy.ai

OTP bank – проект OTP Helps Ukraine

– Среди всех кейсов мы выделили именно банк, поскольку это предприятие критической инфраструктуры, от деятельности которого зависит благополучие людей. Благодаря налаженной человекоцентрической коммуникации, проект ОТР Helps Ukraine возобновил и обеспечил бесперебойную работу компании, — отметила соучредитель IT компании Handy.ai Ирина Андрющенко.

Партнерская номинация от Kestria

Uklon – проект Empowered Value Proposition как новый инструмент современного хайринга.

– Последние несколько лет поиск талантов становился все более сложным. Компании находили нестандартные подходы, чтобы выиграть на рынке кандидата. События февраля 2022 г. внесли много корректировок. С одной стороны, безработица и закрытие бизнесов, с другой — более стойкие и колоритные таланты все равно в дефиците. Изменилось все и ничего не изменилось: релокация бизнесов и людей внутри страны влияют как на процессы поиска, так и на содержание персонала, — комментирует директор агентства по подбору персонала grc.ua, представляющая Kestria Ukraine, Наталья Слинько.

Слинько добавляет, что выезд более 5 млн украинцев повлиял не только на украинский рынок труда, но и глобально на европейский рынок и рынок других стран.

– Но потребность в опытных, устойчивых к стрессу, способных гибко менять подходы к работе специалистов осталась. И битва за таланты приобрела другие очертания, но не прекратилась, — говорит Наталья Слинько.

На церемонии награждения были определены три лучшие презентации проектов на Всеукраинском онлайн-марафоне Премии HR-бренд 2022 по результатам онлайн-голосования участников марафона.

Специальная награда Лучшая презентация проекта

По итогам онлайн-голосования присуждена:

IBOX BANK – проект Трансформация HR-департамента в волонтерский хаб.

ДТЭК – проект Воины света.

ПУМБ — проект Говорим на украинском.

– Война существенно изменила подходы к управлению талантами в большинстве компаний. В такое тяжелое для страны время мы не потеряли человечности и доказали не на словах, а на деле, что люди – это наш капитал и основная ценность бизнеса. Фокусированное оперативное построение новых процессов, обеспечивающих спасение людей, безопасность их жизни и труда в новых реалиях, поддержка и развитие психологической устойчивости сотрудников – все это стало основным фокусом внимания HR-команд, – отмечает директор Премии HR-бренд Украина, grc.ua Лариса Онипко.

Онипко добавляет, что именно работодатели стали точкой опоры для работников, проявили поддержку и заботу, балансируя потребности бизнеса и потребности людей, поддерживая производительность команд и здоровье сотрудников.

— Важно осветить такие практики, как в условиях войны работают human to human стратегии. Важно иметь качественный обмен опытом, вдохновляться смелостью тех, кто работает, апробирует новое, перенастраивает модели и делится достижениями. То, что нарабатываем мы сейчас в условиях войны, – уникально для мировых практик, — добавляет Лариса Онипко..

Глава жюри Премии HR-бренд 2022, профессор по финансам Киевской бизнес-школы, президент CFO Club Ukraine и управляющий партнер компании FINART Smart Solutions Михаил Колесник отметил, что осматривая портфель представленных к номинированию проектов, находишься под впечатлением от хорошо проделанной работы настоящих профессионалов.

— Их достижения можно с гордостью и уверенностью показать не только в Украине, но и на международных платформах как образцы лучших результативных передовых практик менеджмента человеческого капитала, — добавил Колесник.

За то, что все произошло профессионально и качественно, оргкомитет Премии HR-бренд благодарит номинантов, членов жюри и партнеров Премии: