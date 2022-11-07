ВПЛ могут потерять ежемесячные выплаты, если не будут жить по месту регистрации

Ноябрь, 07 в 10:42

Если проверка установит, что внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) не проживает по месту регистрации, и не появится в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия, то потеряет право на соответствующие выплаты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, от правоохранительных органов и мест размещения ВПЛ поступает достаточно большое количество обращений о том, что часть из них не отсутствует по месту регистрации, поэтому и проводятся такие проверки.

Сейчас смотрят

– Конечно, человек мог пойти в больницу, на базар и т. д. Поэтому остается сообщение о том, что ВПЛ должно в 10-дневный срок обратиться в орган соцзащиты, где оно регистрировалось. Если человек проходит идентификацию – вопросов нет, и он продолжает получать свои выплаты, – объяснил Музыченко.

Чиновник подчеркнул, что проверить всех невозможно, для этого просто нет ресурса, поэтому речь идет о выборочных проверках.

Если отсутствие ВПЛ в зарегистрированном месте подтверждается, выплаты прекращаются со следующего месяца после проведения проверки. Однако если переселенец впоследствии обратится и предоставит соответствующие документы, то выплаты могут быть возобновлены.