Ноябрь, 08 в 14:39

Вопрос отнесения к стажу времени ухода за малолетним ребенком волнует многих мужчин в Украине.

Зачисляется ли в стаж мужчин время ухода за малолетним ребенком и как это происходит — читайте в материале Фактов ICTV.

Засчитывается ли период ухода за ребенком в страховой стаж мужчине

Время ухода за ребенком до трех лет могут отнести к страховому стажу, если информацию о факте ухода предоставили органы соцзащиты в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины.

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Проверить это можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как оформить отпуск по уходу за ребенком

В первую очередь мужчина должен предоставить по месту своей работы заявление с просьбой о декретном отпуске. Также копию свидетельства о рождении ребенка. Нужна справка о том, что мать ребенка не пошла в декрет по своему месту работы и не претендует на пособие, либо вышла на работу до истечения срока отпуска и выплаты по уходу за ребенком ей прекращены. После оформления декретного отпуска на отца денежная помощь будет предоставляться ему в полном объеме, а после переоформления, если мать вышла на работу до истечения срока отпуска, в оставшемся объеме. За мужчиной, как и за женщиной, закрепляется право на сохранение рабочего места и начисляется пенсионный стаж. Отец может перейти на частичную занятость и продолжать работать, находясь в декрете.