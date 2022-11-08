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Факты / Україна / Общество

Уход за ребенком: засчитывается ли период до трех лет в стаж мужчине

Анна Голишевская, Редактор сайта
Догляд за дитиною
Фото: Unsplash

Вопрос отнесения к стажу времени ухода за малолетним ребенком волнует многих мужчин в Украине.

Зачисляется ли в стаж мужчин время ухода за малолетним ребенком и как это происходит — читайте в материале Фактов ICTV.

Засчитывается ли период ухода за ребенком в страховой стаж мужчине

Время ухода за ребенком до трех лет могут отнести к страховому стажу, если информацию о факте ухода предоставили органы соцзащиты в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины.

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Проверить это можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как оформить отпуск по уходу за ребенком

  1. В первую очередь мужчина должен предоставить по месту своей работы заявление с просьбой о декретном отпуске.
  2. Также копию свидетельства о рождении ребенка.
  3. Нужна справка о том, что мать ребенка не пошла в декрет по своему месту работы и не претендует на пособие, либо вышла на работу до истечения срока отпуска и выплаты по уходу за ребенком ей прекращены.
  4. После оформления декретного отпуска на отца денежная помощь будет предоставляться ему в полном объеме, а после переоформления, если мать вышла на работу до истечения срока отпуска, в оставшемся объеме.
  5. За мужчиной, как и за женщиной, закрепляется право на сохранение рабочего места и начисляется пенсионный стаж. Отец может перейти на частичную занятость и продолжать работать, находясь в декрете.
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Зачисляется ли в стаж женщинам время ухода за ребенком

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