Ноябрь, 08 в 17:19

Сегодня все украинцы имеют одно заветное желание — поскорее победить врага с минимальными потерями.

Мощное волонтерское движение, которое было создано еще в начале российского вторжения в 2014-м, пытается максимально удовлетворять потребности наших военных.

Огромная помощь приходит от благотворительных фондов, созданных различными организациями. Среди таких – фонд Slots City Foundation, полную информацию о котором можно найти на официальном сайте.

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Чем занимается фонд Slots City

Основателем фонда является наземное казино Slots City — компания, хорошо известная любителям игровых автоматов. Еще в начале войны компания объявила о благотворительной акции, которая предусматривает отчисление суммы в 10 грн с каждого внесенного депозита.

Насколько такая акция является действенной, можно судить по тому, что собранные деньги достаточно быстро стали начислять миллион гривен, присланный на нужды ВСУ.

Кроме того, компания не только переориентировала свою деятельность на помощь ВСУ, но и изменила работу колл-центра, адаптируя ее под реалии военного времени.

За время работы фонда онлайн-казино Слотс Сити собрали около 7 074 550 грн. А о том, насколько активно в своих играх гости выбирают разные игровые автоматы, свидетельствует другая цифра, собранная за июнь 2022 года — это 2 675 800 грн.

Присоединяйтесь к помощи и получайте от казино онлайн-бонус за регистрацию, а часть денег с вашего депозита отправится в фонд.

Как еще Slots City Foundation помогает приблизить победу

Деятельность фонда не ограничивается денежной помощью:

Представители организации покупают новые авто и обеспечивают ремонт старой транспортной техники. Так, например, онлайн-казино Slots City смогло передать военным семь автомобилей, один из которых – грузовик.

Компания покупает и передает рации, тепловизоры, снайперское оборудование – все, что заказывают бойцы. Передача заказчикам происходит в формате из рук в руки .

. Сотрудничает онлайн-казино Слотс Сити и с волонтерским движением Рука помощи, которое обеспечивает гуманитарное направление в работе с вынужденными переселенцами.

К примеру, фонд Слотс Сити уже смог помочь 35 отдельным бригадам морской пехоты, 61 и 93 бригадам Вооруженных сил Украины, а еще прислать все необходимое для 112, 114, 122 ТрО ВСУ.

Компания также сотрудничает с 94 и 228 батальонами территориальной обороны. В компании утверждают, что лично знают каждого героя и обязательно проверяют технику на исправность.

Где можно просмотреть отчетность о работе фонда Slots City

Получить все необходимые данные о работе фонда Slots City, включительно с отчетностью, можно на сайте компании. Также там подают заявки на помощь.

Кроме покупки нового оборудования, наземное казино Слотс Сити организует услуги по ремонту техники и оборудования.

Для этого представители казино ищут специалистов, которые могут выполнить такие работы. Также они организуют услуги по пошиву одежды для бойцов.

Наземное казино Слотс Сити утверждает, что работа фонда не будет прекращаться в течение действующего военного положения. Предлагая вносить депозиты, организация привлекает к благотворительности всех любителей игровых автоматов.