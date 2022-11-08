Мобилизация студентов 2022 в Украине: кого могут призвать в армию
В этом году студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации.
Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.
Как это происходит и что нужно знать о мобилизации студентов 2022 года — читайте в нашем материале.
Мобилизация студентов 2022: кого могут призвать
В первую очередь, мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить в магистратуру, временно не числятся в студентах.
Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время они не получают образование.
Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется Законом О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов
В Украине запрещено уезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны. Еще недавно студенты иностранных университетов могли ездить на обучение в другие страны, однако теперь они не могут уезжать за границу.
Кого не будут мобилизировать
- Студентов ПТУ и училищ (тех, которые получают профессионально-техническое образование);
- студентов вузов (тех, которые получают высшее образование);
- ассистентов-стажеров;
- аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах.
Мобилизация студентов: кому могут дать отсрочку
Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:
- гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;
- студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.
Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.
Если парень не хочет мобилизоваться, то при получении повестки ему нужно предоставить специальную справку о том, что он учится (в территориальном центре комплектования).
Однако если парень хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в военкомате.
После этого ему предоставят академотпуск на время службы.