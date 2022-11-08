Язык в рации имеет значение. Как бойцу ВСУ удалось перейти на украинский и почему это важно

Ноябрь, 08 в 19:47

Перед Днем украинского языка и письменности Факты ICTV пообщались с защитником Украины Артуром Тураевым, который с начала полномасштабного вторжения стал одним из секс-символов украинской армии.

Артур Тураев родом из Николаева. Учился в обычной школе. Окружение было преимущественно русскоязычным. Защищает Украину с 2015 года. Но после полномасштабного вторжения России решил перейти на украинский язык.

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– Меня заставило перейти на украинский язык осознание того, за что мы боремся. Это не только за какие-то материальные ценности и за территорию, а за национальность как таковую. Поэтому я считаю, что нам нужно переходить на украинский язык, особенно военным. Потому что это некий триггер, от которого мы должны отталкиваться для дальнейших выполнений задач, — говорит боец.

Рассказывает, что начал говорить по-украински благодаря окружению, в котором оказался в определенный момент.

— Переломный момент был тогда, когда я оказался с теми людьми, которые в принципе всю жизнь разговаривали по-украински. И первые несколько недель я общался на русском, потом мне стало неудобно, потому что со своими товарищами легче общаться на одном языке. Сначала я даже дискутировал, нужно ли это. Но потом пришло осознание того, за что мы все это делаем, – рассказывает Артур.

Украинский язык в рации имеет значение.

— Когда ты непосредственно в боевых действиях, то гораздо эффективнее и легче общаться на украинском, потому что ты понимаешь, что ты среди своих. И даже когда со смежными подразделениями работаешь, когда по рации слышишь их голос, ты на ментальном уровне, в сознании понимаешь, что это твои товарищи справа, слева, сзади, спереди, и чувствуешь себя спокойнее. Это индикатор того, что вокруг твоя поддержка. Поэтому с начала марта начал переходить на украинский язык. Я и сейчас им несовершенно владею, но я учусь, и за полгода я более-менее нормально общаюсь, – говорит защитник.

Русскоязычных еще много вокруг, и отойти от этого языка сложно, но главное — старание.

– Мой родной город Николаев. Там 95% населения, как правило, русскоязычные. И мне тоже было нелегко перейти, но я это сделал, и сейчас я пытаюсь общаться на украинском в быту. Бывает, смешиваются мысли, потому что вокруг меня много русскоязычных людей. Социум еще не весь перешел на украинский. Но я стараюсь, – говорит боец.

Тем украинцам, которые не хотят переходить на украинский, не стоит прикрываться русскоязычными военными. Потому что русскоязычные бойцы на фронте защищают именно украинскость.

– Я бы не прикрывался военными. Потому что давайте не забывать, почему пришли россияне к нам. Первый их повод – это была защита русскоязычных, поэтому не нужно говорить, что язык не имеет значения. Мы защищаем культуру, а в культуре один из первых пунктов – это язык, и мы должны его защищать, — говорит Тураев.

Он также отметил, что Советский Союз в 30-х годах прошлого столетия как раз и начал переписывать и вносить правки в украинский язык.

— Конечно, у меня также много знакомых, которые общаются на русском. Потому что много подразделений, в которых я служил именно в Николаеве, Скадовске, русскоязычные регионы. Но не нужно прикрываться ребятами. Потому что у них будет свой триггер, рано или поздно ребята перейдут. Не нужно заставлять, нужно учить, – говорит военнослужащий.

В любом случае, чем бы ни руководствовались люди – модой или нежеланием ассоциироваться с врагом, – переход на украинский нужно поощрять и поддерживать.

– Одна из причин еще, почему я перешел на украинский. Я не хочу ничего общего иметь со свинособаками. И вообще многие говорят, что русский язык им больше нравится, что украинский не так красив. Но нужно выбирать контент и социум, в котором ты общаешься. Например, фильмы гораздо лучше переведены на украинский. Даже комедии на украинском… вы будете смеяться весь фильм, весь вечер. Очень хорошие слова у нас есть, – говорит боец.

Также он вспоминает о самом величественном и мощном самолете Мрія:

– Самый большой самолет в мире — Мрія, которую россияне разрушили, но мы обязательно построим новую. Корабль, прокладывающий путь в Антарктике, — не ледокол, это “криголам”, тоже звучит. Или любовь, не “заниматься любовью”, а “займатися коханням”, это же благородно. Много литературы, песен можно найти красивых.

Фото: Arthur Turaev