Ноябрь, 08 в 13:06

Российские оккупанты неоднократно обстреливали критическую инфраструктуру Украины. Вследствие этого около 40% электрической инфраструктуры серьезно повреждено.

В последнее время все чаще появляется информация о возможном наступлении полного блэкаута. Кроме того, власти Киева заявили, что при наихудшем варианте часть горожан могут эвакуировать.

Что же такое блэкаут и при каких условиях он может наступить — узнавали Факты ICTV.

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Блэкаут: что это значит

Блэкаут (Вlackout) – заимствованный из английского языка термин, служащий для определения ситуации, при которой полностью прекращается подача электроэнергии.

Как правило, он применяется лишь к масштабным инцидентам, когда отключение света затрагивает большие жилые зоны, и подачу энергии не удается восстановить от нескольких часов до нескольких недель.

На самом деле термин blackout многозначен, его применяют во многих сферах жизни. Например, блэкаут шторы. В данном случае блэкаут — это специальный материал, блокирующий солнечный свет.

А вот алкогольный блэкуат означает, что в мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.

В нашем случае блэкаут электроэнергии означает ситуацию, когда в результате попадания вражеской ракеты в объект электрической инфраструктуры исчезает электричество.

Если переводить с английского, то blackout буквально это черный (black) – наружу (out), или затмение.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона тоже объяснил украинцам значение термина блэкаут.

— Блэкаут — это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела, — отметил Сахарук.

Относительно опасений украинцев о сплошном блэкауте Сахарук отметил, что он может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет отключать систему через критическое перегрузки и критическое несовпадение спроса электроэнергии с ее предложением.

Мировые блэкауты

Одно из наиболее известных событий, связанных с отключением электричества, произошло 13 июля 1977 года в Нью-Йорке. Тогда молния попала в линию элекропередачи.

Вследствие этого почти 9 млн жителей города остались без света на 25 часов. В народе это событие окрестили Ночью страха в Нью-Йорке.

Кроме того, отсутствие освещения привело к масштабной волне насилия и мародерства. Именно из-за той вспышки преступности этот блэкаут и назвали Ночь страха, а жители Нью-Йорка надолго запомнили это событие.

14 августа 2003 года произошел грандиозный сбой электроснабжения в США и Канаде. Около 10 млн человек в Канаде и 40 млн в США остались без света.

Однако большинство жизненно важных служб продолжали работать. Как оказалось, причиной Большого блэкаута стали деревья под линиями электропередачи и очень высокое потребление электроэнергии, из-за чего произошло замыкание и сработала защита.

Еще один блэкаут длился с 20 ноября по 8 декабря 2015 года в Крыму. Это отключение было вызвано подрывом опор линии электропередачи, которыми и подавали электричество с материковой части Украины на полуостров.

Отключение света в Украине

Российские оккупанты задались целью зимой оставить украинцев без света и тепла, поэтому выбирают для своих атак электростанции и ТЭЦ.

Через поврежденное оборудование в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев экономить электричество в пиковые часы нагрузки (с 07:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00).

В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 8 ноября, в течение суток в Украине будут применены плановые графики отключений электроэнергии.

Особенно это коснется потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

— Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям именно в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго), — сообщили в Укрэнерго.

Также в Укрэнерго добавили, что аварийных отключений электроэнергии в Украине пока не планируется.