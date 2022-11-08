Ноябрь, 08 в 11:47

Сегодня, 8 ноября, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях снова ввели аварийные отключения электроэнергии.

Утром в Укрэнерго сообщили, что сегодня будут происходить только плановые отключения. Однако сейчас стало известно, что вводятся экстренные ограничения поставки электричества.

Дополнительные ограничения необходимы из-за возрастания потребления электроэнергии в связи с похолоданием.

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Это приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага, — отметили в Укрэнерго.

При этом плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют на всей территории Украины. Информацию об отключениях в каждом регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей – облэнерго.

В Укрэнерго призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.