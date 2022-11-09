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Факты / Україна / Общество

Хлопок, орк и Бандера-смузи: что означают слова, появившиеся во время войны (тест)

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗСУ

С началом полномасштабной войны в употреблении украинцев появилось немало новых слов, описывающих сегодняшние события.

Некоторые из них символизируют силу и уверенность нашего народа, а некоторые иронически высмеивают поведение противника.

Война изменила и значение хорошо известных для всех фраз. Теперь украинцы уже совсем по-другому воспринимают такие слова, как тревога, град, растяжка или прилет.

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Ко Дню украинской письменности и языка Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете слова, которые появились или приобрели новое значение во время войны.

Украинский язык богат и разнообразными диалектами, поскольку в каждом регионе можно услышать необычные слова, характерные только для этой местности.

Именно поэтому факты ICTV предлагают пройти тест на знание украинских диалектов.

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Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко дню украинского языка и письменности

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