Хлопок, орк и Бандера-смузи: что означают слова, появившиеся во время войны (тест)
С началом полномасштабной войны в употреблении украинцев появилось немало новых слов, описывающих сегодняшние события.
Некоторые из них символизируют силу и уверенность нашего народа, а некоторые иронически высмеивают поведение противника.
Война изменила и значение хорошо известных для всех фраз. Теперь украинцы уже совсем по-другому воспринимают такие слова, как тревога, град, растяжка или прилет.
Ко Дню украинской письменности и языка Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете слова, которые появились или приобрели новое значение во время войны.
Украинский язык богат и разнообразными диалектами, поскольку в каждом регионе можно услышать необычные слова, характерные только для этой местности.
Именно поэтому факты ICTV предлагают пройти тест на знание украинских диалектов.