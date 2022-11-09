Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко дню украинского языка и письменности

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
українка малюнок
Фото: Pixabay

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября. Праздник был основан в 1997 году указом президента Украины.

Дата Дня украинского языка и письменности приходится на православный праздник – день чествования преподобного Нестора-летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его работы начинается письменный украинский язык.

На протяжении веков украинский язык, как и украинский народ, подвергался притеснениям и запретам с целью его уничтожения со стороны разных государств.

Сейчас смотрят

На протяжении веков украинский язык, как и украинский народ, подвергался притеснениям и запретам с целью его уничтожения со стороны разных государств.

5 интересных фактов об украинском языке:

  • Украинский язык имеет полуофициальный статус в США (округ Кук штата Иллинойс);
  • Самое длинное слово в украинском языке – дихлордифенилтрихлорметилметан;
  • Наибольшее количество слов в украинском языке начинается с буквы П. Наименее употребительной оказалась буква Ф;
  • В украинском языке больше всего синонимов, а именно 45, имеет слово бить;
  • В конце XVI – начале ХІХ ст. в Украине использовалась система письма под названием казацкая скоропись.

Украинский официально признали литературным после издания Энеиды Ивана Котляревского. Котляревского считают основателем нового украинского языка. А вот больше всего переводов среди украинских произведений имеет Завет Тараса Шевченко: его перевели на 147 языков народов мира.

Также Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку ко Дню украинского языка и письменности.

По состоянию на март 2022 года 83% граждан Украины поддерживают, чтобы украинский оставался единственным государственным языком в стране.

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, 9 ноября состоится ХХІІ радиодиктант национального единства. Приобщиться к написанию сможет любой желающий в разных уголках мира.

Радиодиктант начнется в 11.00. Факты ICTV рассказывали, где будут транслировать XXI радиодиктант национального единства.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка