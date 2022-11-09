Центр Авто предупреждает: в Украине увеличили штрафы для водителей за непрохождение технического контроля

Ноябрь, 09 в 9:27

В Украине увеличат штрафы за некоторые административные правонарушения. Об этом сообщает Центр Авто. В частности, увеличен штраф за повторное управление транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошедшим.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека, который 3 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Это законопроект №4049 авторства Минюста.

В частности, этим законом парламент ужесточил санкцию статьи за повторное в течение года совершение нарушения водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (статья 121 Кодекса об админправонарушениях).

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Как отмечает Центр Авто, речь идет о:

1) повторном управлении водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованный с нарушением правил, норм и стандартов;

а также о:

2) повторном управлении водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров и имеющим неисправности, предусмотренные выше, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации;

3) повторном управлении водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошедшим.

До изменений было предусмотрено, что такое нарушение влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Теперь к санкции в виде лишения прав прилагается штраф от 850 до 1 700 грн. При этом водителям будет угрожать лишение прав или админарест.

Как отмечается в новом законе, соответствующие нарушения влекут за собой наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Интересно, что идея Минюста при представлении этого проекта заключалась в отмене административного ареста как санкции, но, очевидно, законодатели решили ее изменить.