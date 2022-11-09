В графики почасовых отключений света в Киеве добавили предприятия
В графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве добавили адреса юридических клиентов.
Об этом сообщили ДТЭК Киевские электросети.
— В график потенциальных отключений добавили почти 10 тыс. адресов юридических клиентов, которые расположены в зданиях, имеющих отдельный от многоквартирного дома адрес, и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений. Теперь владельцы бизнеса могут узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что продолжают добавлять в графики адреса многоквартирных домов.
Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует, нужно сообщить об этом через форму обратной связи.
Напомним, что 9 ноября в Украине будут действовать стабилизационные графики отключения света для потребителей. Экстренных отключений не предполагается.
Укрэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.