В графики почасовых отключений света в Киеве добавили предприятия

Ноябрь, 09 в 17:46

В графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве добавили адреса юридических клиентов.

Об этом сообщили ДТЭК Киевские электросети.

— В график потенциальных отключений добавили почти 10 тыс. адресов юридических клиентов, которые расположены в зданиях, имеющих отдельный от многоквартирного дома адрес, и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений. Теперь владельцы бизнеса могут узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что продолжают добавлять в графики адреса многоквартирных домов.

Сейчас смотрят

Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует, нужно сообщить об этом через форму обратной связи.

Напомним, что 9 ноября в Украине будут действовать стабилизационные графики отключения света для потребителей. Экстренных отключений не предполагается.

Укрэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.