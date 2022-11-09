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Факты / Україна / Общество

Средства на первый разведкомплекс ШАРК от инициативы ОКО ЗА ОКО собраны

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Средства на первый разведкомплекс ШАРК от инициативы ОКО ЗА ОКО собраны

13 млн грн на первый разведкомплекс ШАРК собрано в рамках совместной инициативы ОКО ЗА ОКО сети АЗК ОККО и фонда Повернись живим.

ШАРК – это новейшая украинская разработка, которая способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе и систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач, говорится в сообщении на сайте ОККО.

— 1 ноября стартовала совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии Повернись живим – ОКО ЗА ОКО, а уже через неделю удалось аккумулировать 13 млн грн на закупку первого разведывательного беспилотного комплекса ШАРК. Всего в рамках этой инициативы планируется приобрести 25 таких комплексов для ВСУ. Общая стоимость – 325 млн грн, — говорится в сообщении.

По словам представителей инициативы ОКО ЗА ОКО, именно благодаря этой технике украинские военные смогут корректировать артиллерийский огонь, она помогает меньше рисковать жизнью разведчиков, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.

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— Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое так активно подключилось к инициативе. Таким образом все, кто в первую неделю ноября заправился PULLS, автоматически присоединились к приближению победы.

Мы увидели, как всего за несколько дней можем каждую гривну из литра горючего превратить в миллионы. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с заданием. Мы ведь едины и боремся за свою страну, — говорит СЕО компании ОККО Василий Даниляк.

Приобретенные в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО комплексы фонд Повернись живим распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.

Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

— Первый разведкомплекс ШАРК — это только начало. Впереди в рамках проекта мы планируем аккумулировать средства еще на 24 таких комплекса. В общей сложности наша совместная с ОККО инициатива предусматривает приобретение 75 беспилотников ШАРК, среди прочего работающих в условиях РЭБ и имеющих камеры с функцией автоматического трекинга, 25 проходных авто, специально оборудованных под пункты управления полетами, и 25 пусковых установок. Это комплексный подход к закрытию нужд войска, — комментирует директор Повернись живим Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, сеть ОККО с 1 ноября перечисляет на закупку разведкомплекса по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL.

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