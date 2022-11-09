Ноябрь, 09 в 11:57

8 ноября жителям Киевской области продолжат планово отключать свет. Стабилизационные отключения начались с 6:00 утра.

Напомним, для удобства клиентов в ДТЭК Киевские региональные сети улучшили графики стабилизационных отключений электроэнергии – добавили поиск по населенному пункту на сайте.

Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:

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Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.

В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.

В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.

Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Если энергосистема будет работать корректно, то отключений вообще не будет.

Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.

Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления света помогает уменьшить нагрузку на систему и позволяет энергетикам быстрее ее починить.

Украинцев также просят потреблять электроэнергию умеренно и выключать все лишние электроприборы с 06:00 до 23:00.

Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.