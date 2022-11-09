Дома, в школе и на улице: как украинцы за 20-40 лет смогут полностью перейти на государственный язык

Ноябрь, 09 в 9:00

Широкомасштабная война России против Украины спровоцировала большой прогресс в знании и признании украинского языка как родного. Многие русскоязычные украинцы перешли на украинский. Многие крупные компании и бренды публично отказались от русского в обслуживании, на своих сайтах и ​​приложениях. И все же есть немало ситуаций, когда украинцы упорно не отходят от языка агрессора.

Наступил ли в обществе поворотный момент для украинизации и как отвечать на упрек, что “на передовой нас тоже защищают русскоговорящие”, Факты ICTV спросили у известного учителя, популяризатора украинского языка, писателя Александра Авраменко.

Он убежден, что значительное продвижение на пути к украинскому языку связано больше с идентификацией себя украинцем, чем с нежеланием идентифицировать себя с вражеским языком.

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Что говорит социология

Тарас Шевченко писал о так называемой приспанной воле, и его творчество было посвящено прежде всего тому, чтобы пробудить национальное достоинство и сознание. И посмотрите, сколько произошло событий: Оранжевая революция, Революция Достоинства, оккупация части Донбасса, аннексия Крыма в 2014 году, и каждый раз аудитория украиноязычных людей увеличивалась.

И вот сегодня, даже когда прошло более 8 месяцев (после полномасштабного вторжения), статистика подтверждает этот рост. Если до широкомасштабного вторжения в Украине (это данные социологических опросов) дома на украинском говорили 48% украинцев, то сейчас уже 51%.

Кто-то скажет, что 3% — это мало. Но на самом деле 3% в пределах страны — это более 1 млн человек. Это не мало. И Украина постоянно прирастает украиноязычными людьми.

О государственном языке

Есть же русскоязычные люди, которые легко переходят на украинский, которые на двух языках общаются и в быту, и на работе, и у них крепкая украинская позиция. И здесь показатели тоже идут на пользу украинскому языку. Если до полномасштабного вторжения 82% считали, что в Украине должен быть один государственный язык, то сейчас уже — 86%, и только 10% считают, что русский может в отдельных регионах иметь статус регионального.

Поэтому, конечно, в любом обществе остаются люди с очень оригинальной позицией, даже когда они видят, что россияне убивают, насилуют, уничтожают, мародерят.

Бизнес не боится терять русскоязычных клиентов

Действительно, очень важно, какая позиция у руководителя, как он направляет деятельность и политику, но также зависит и от людей, от гражданской позиции.

Я хочу вам сказать о моем наблюдении. Вот 9 ноября — День украинской письменности, языка. И каждый год меня приглашают проводить мастер-классы разные компании, не только образовательные учреждения, а даже табачные компании. Кстати, очень много приглашают айтишников. И вот в этом году приглашений не на 20-30% больше, а в разы.

Куда уже бояться, если рынок, на котором они, бизнесмены, зарабатывают деньги, просто бомбят и уничтожают, поэтому, конечно, хорошо, что активизировались все абсолютно, люди в разных сферах жизни.

Языковой этикет в школе

Частная жизнь на то она и частная. Часто говорят: “Я живу по своим законам в семье. Говорю на языке матери, на русском. И не хочу его менять”. И это абсолютно нормальная практика во многих странах мира: когда дома общаются не на том языке, на котором общается общество.

А когда выходят в свет, переходят на государственный язык. И вот здесь важно не запрещать использовать родной язык в частной жизни, а воспитать, и особенно новые поколения, с чувством толерантного отношения к государственному языку прежде всего, что это обязанность каждого — знать государственный язык.

Я в школьную программу ввел бы обязательно языковой этикет, то есть украинский язык как государственный и этикет, с ним связанный. Давать поведенческие ситуации в учебнике. Вот, например, когда человек приходит в кафе и обращается, скажем, на русском языке, и здесь все переходят на украинский. Чтобы на подсознательном уровне у всех детей складывалось такое отношение к государственному языку.

Какой язык выбирать вне дома

Раньше было, что дома на каком бы языке вы ни говорили, выходите в город, начинаете говорить по-русски. Это известная практика была. У меня соседка, которая разговаривала вкусным полтавским говором, я всегда слышал, как она громко на детей или на мужа гремела, а выходит к лифту возле меня “Здравствуйте”. То есть она автоматически переходила. Это сложившийся стереотип еще с советских времен и даже раньше.

У нас грустная 300-летняя история сопротивления России и ее влияниям, ее принуждения. Вот сейчас должно быть как раз наоборот. Ты выходишь и начинаешь говорить на государственном, украинском. То есть воспитывать вот такое отношение. Ведь действительно есть украиноязычные люди, суржикоговорящие, которые говорят “да это же не русские бомбят, это же украинцы обстреливают нас” или “сдались бы уже, не было бы никакой войны”. Это украиноязычные люди говорят, я сам слышал такие вещи.

То есть язык, без сомнения — это идентификатор национальной принадлежности, принадлежности к определенному государству, культуре, истории, социуму. Но он не всегда определялся вот в таких моментах, особенно политических. То есть человек может дома говорить на любом языке, но у него должно быть толерантное отношение к государственному.

Вопрос даже не в языке, а в культуре человека

Вы идете и слышите, как разговаривают с ребенком на русском языке. То есть нам воспитывают новое поколение русскоязычных, которые потом будут говорить: “Путин, введи войска, защищайте наш русский язык и так далее, ущемляют, прищемляют”. Есть такое. Но здесь еще нужно говорить о внутренней культуре человека как таковой.

Вот вам конкретный пример. Я еду в лифте. Стоит женщина молодая с мальчиком, и он своим игрушечным бульдозером бьет по стенам лифта – а у нас новостройка, новый лифт — и обдирает, остаются царапины. И я делаю замечание не ребенку, я маме говорю: “А вы не могли бы сделать замечание сыну?”. А в ответ: “Рот закрой”. Здесь национальный, не национальный момент, языковой – не языковой, ребенок растет в таком воспитании, что мама защитит всегда, и он таким вырастет.

Поэтому здесь, прежде всего, должно быть воспитание. Воспитание и родителей, но их уже труднее перевоспитать. Но особенно воспитание детей с детства, в детском саду, школе. Потому мы иногда такими замечаниями можем вызвать сопротивление.

Закон и язык

Мы всегда были слишком толерантны. А нам нужно ввести такую ​​практику, как во многих европейских странах. Отрицание войны России с Украиной – статья, ответственность административная, уголовная. Какая – там уже определит Верховная Рада.

Надругательство над государственными символами и символикой (язык, герб, флаг) – ответственность, не просто привлечь к ответственности, а штраф, может быть срок определенный.

Таким образом тоже надо воспитывать людей. Люди же платят штраф, если они переходят дорогу не в том месте, нарушают закон. Все, есть закон. У нас должны быть такие законы. “Какая разница” уже не проходит.

Качественный контент имеет значение

Часть русскоязычной аудитории, пока не воспринимающей украинский, нужно воспитывать еще и высоким качеством. Вот, например, книга на украинском языке – или кулинарная, или fashion-тематика, или художественная литература. Чтобы это была крафтовая бумага, хорошее оформление, иллюстрирование, подача материала, профессиональные шоу.

Кстати, в кинотеатрах уже насколько профессиональные переводы, уже привыкли, что фильмы идут на украинском языке, хотя я помню, сколько было нареканий раньше.

О языковой стойкости

Очень важно понятие языковой стойкости. Не переходить на русский, ты у себя дома, говори на украинском. И если будет языковая стойкость, качественный украиноязычный продукт, будут работать законы и публичные люди (а этот процесс уже пошел), будут демонстрировать переход на украинский язык, я думаю, что постепенно, шаг за шагом произойдут изменения к лучшему, и они уже происходят.

Контраргумент на фразу “на фронте тоже есть русскоговорящие”

Они хоть и говорят по-русски, но защищают Украину, а не Россию и не “совок”, то есть им важны украинские ценности. А то, что у нас исторически так сложилось, мы ситуацию исправляем.

Конечно, в экстремальных условиях перейти на украинский… я уверен, что они хотели бы, но это трудно, потому что речь на рефлексах. Мы думаем и сразу воспроизводим, потому что если человек привык думать по-русски, особенно в экстремальных условиях на фронте, он же не будет в этот момент переводить. Он в этот момент эмоционально моментально выбрасывает информацию. Ибо там от миллисекунды зависит, ты уцелеешт или нет, поразишь врага или нет. Поэтому этот аргумент легко разбивается о то, что они защищают украинскую землю, а не российскую, и этого, по меньшей мере, достаточно.

Через 20-40 лет украинцы отойдут от русского

Чехи общались на немецком языке еще 100 лет назад, более 90%. Это подобная ситуация, как в Центре или на Востоке Украины в городах, не в селах. В селах до сих пор общаются на украинском, суржике или на диалектном говоре — они смогли, они преодолели. Соответствующая велась политика.

То же происходит сейчас и в Украине. И я не то что надеюсь на это, я знаю, что этот процесс уже запущен, и так будет. Ученые говорят, что это от 20 до 40 лет. То есть это может быть через 20-30-40 лет, когда украинский станет не просто языком-доминантом, а будет основным языком. С осознанием этого уже будут рождаться новые поколения с совсем другим пониманием роли и функций государственного языка.

Молодежи нужно больше украинского в YouTube и TikTok

Социология показывает, что наша молодежь до сих пор массово смотрит российский контент в YouTube, TikTok, в других социальных сетях. Да, меньше, чем до полномасштабного вторжения, но все равно больше, чем украинский.

Поэтому государству нужно вкладывать средства, поощрять или создавать условия для украиноязычных блоггеров, артистов, спортсменов, публичных людей, лидеров мнений, чтобы они создавали украиноязычный продукт и отвлекали аудиторию, переманивали к себе.

Про грабли, “большую дружбу” и великую кровь

Мы, украинцы, на протяжении истории наступаем на те же грабли. Пройдет год-два после войны, начнется сразу “большая дружба с русским братом” — они не понимали, их заставили. Я этого очень боюсь.

Помните, как было “Единая страна – два языка” после 2014 года – ни в коем случае. Другие страны разрывают дипломатические отношения только от одного слова, а у нас захватили Крым, зашли на Донбасс, убивают, а у нас “единая страна”. О чем речь?

Я представляю, как россияне и Путин смеялись над украинцами, что они приходят, отбирают, воруют, убивают, а украинцы терпят и дальше. Ээтого делать нельзя ни в коем случае. Я надеюсь, что это уже необратимый процесс относительно государственности, украинизации и пробуждения национального сознания, о котором писал Тарас Шевченко в своем творчестве.