Право на получение субсидии в Украине имеют семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. Сейчас он составляет 15% совокупного месячного дохода.

Для каждой семьи размер рассчитывают индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Через военное вторжение РФ Министерство социальной политики обновило механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить также внутренне перемещенные лица, подав необходимые документы

Также получить субсидию могут лица, которые: