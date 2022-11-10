Россияне обустраивают позиции на Запорожье, чтобы предотвратить продвижение ВСУ — Генштаб

Ноябрь, 10 в 19:46

Российские войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы предотвратить продвижение подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В сводке 10 ноября говорится, что россияне привлекают местных жителей, чтобы как можно скорее обустроить позиции.

– С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население, — отмечают в Генштабе ВСУ.