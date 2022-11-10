Ноябрь, 10 в 10:11

Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссию. Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет.

Что означает снятый с воинского учета во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.

Категории непригодности

Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе:

Сейчас смотрят

ограниченно годен;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен

непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия (ВВК).

Что означает исключенный из воинского учета

Перечень людей, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно закону, под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или же полностью непригодными с исключением из воинского учета.

Снятый с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Но если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать на медкомиссию и проверить состояние здоровья.

Широкий список болезней, с которыми не берут в армию в мирное время, значительно сужается во время военного положения.

Поэтому даже если у вас есть отметка исключен с воинского учета, во время военного положения вас все равно могут мобилизовать. Конечно, это будет зависеть от заключения ВВК.

Если в медкомиссии решат, что вы можете проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то вас мобилизуют. То есть вас не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно годным.

Однако если состояние вашего здоровья крайне неудовлетворительное, вас признают непригодным к службе.