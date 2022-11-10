Ноябрь, 10 в 8:25

Все социальные выплаты внутренне перемещенным лицам, которые еще не поступили, сейчас прорабатываются и поступят в течение ближайшего времени.

Об этом в интервью украинским журналистам рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

— Сейчас основные темы обращений – это получение пенсий и социальных пособий на оккупированной части Украины или после перемещения, — сказала министр Лазебная.

Для получения помощи граждане должны были подать повторное заявление до 1 октября 2022 года. Если вы подали его до 1 октября, деньги должны начислить в течение 10 рабочих дней.

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— Также благодаря внедрению единой информационной системы социальной сферы и сотрудничеству Минсоцполитики с Министерством цифровой трансформации часть пособий можно оформить дистанционно, в частности через портал или мобильное приложение Дія, — добавила глава Минсоцполитики.

По ее словам, ВПЛ могут сейчас получить несколько видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством.

Министр Лазебная подчеркнула, что полученная помощь на проживание не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

В то же время людям, которые оказались во временной оккупации, продолжают начислять и финансировать все принадлежащие им социальные пособия, льготы, субсидии в полном объеме, заверила глава ведомства.

— Это было непростой задачей. На временно оккупированных территориях органы соцзащиты не работают, соответственно, не могут начислить пособия, льготы и субсидии. Поэтому мы это взяли на себя и проводим начисления и выплаты людям из этих регионов централизованно, — сказала Лазебная.

Она добавила, что для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства и остались на территориях, которые временно оккупированы или окружены, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять пенсию, вся сумма выплат зачисляется на счета, которые им открыты в Ощадбанке.

Кроме того, если пенсионер на ВОТ физически не может получать пенсию, она замораживается. Но как только оккупированные территории будут освобождены, людям пенсии восстановят и выплатят за период неполучения.

Стоит отметить, что с 1 октября переселенцы смогут получать услуги по месту своего фактического пребывания. Для этого Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы.