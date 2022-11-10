Ноябрь, 10 в 21:35

Завтра, 11 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине. Об этом сообщает Укрэнерго.

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

С 05:00 до 23:00 свет будут отключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

– Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго), – говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали всех к экономному потреблению электроэнергии, ведь это поможет снизить нагрузку на сети, в результате чего будут применяться меньшие объемы ограничений потребителей.