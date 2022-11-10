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Факты / Україна / Общество

В Украине 11 ноября планово будут отключать свет, аварийных отключений не планируют

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Украине 11 ноября планово будут отключать свет, аварийных отключений не планируют

Завтра, 11 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине. Об этом сообщает Укрэнерго.

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

С 05:00 до 23:00 свет будут отключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

– Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго), – говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали всех к экономному потреблению электроэнергии, ведь это поможет снизить нагрузку на сети, в результате чего будут применяться меньшие объемы ограничений потребителей.

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