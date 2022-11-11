Восстановлено около тысячи единиц спасательной техники: как ЕС помогает украинским пожарным

Ноябрь, 10 в 23:10

С утра 24 февраля пожарные Гостомеля услышали взрывы и со своего поста видели, как горели самолеты на аэродроме.

– 24 февраля мы выезжали в Мощун. Через мосты. Там обстрел был, тушили домик. И ехали назад – тоже обстрел, – вспоминает Виктор Хлыстун, водитель пожарного автомобиля.

У пожарных не было ни бронежилетов, ни какой-либо другой защиты от мин. На следующий день Виктор сдал смену и успел уехать из Гостомеля. Оставшиеся оказались в оккупации и пережили пытки российских военных.

Около месяца захватчики использовали именно эту часть в качестве своей базы. Спасательные машины уничтожили. Раскурочили все.

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В настоящее время пожарная часть постепенно приходит в себя. Пока – успели перекрыть крышу и обустроить комнату отдыха.

С новыми автомобилями посодействовали европейцы. Обновили весь автопарк и добавили новый мерседес, оборудованный по последним технологиям.

– В этом отсеке у нас инструмент для аварийно-спасательных работ. Очень полезен. Если где-то авария, или дверь бронированная. Есть гидравлический инструмент, — хвастается заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Виталий Фареник.

В Европе этот автомобиль считается аварийно-спасательным. Он перевозит 1,6 тыс. л воды и пенообразователь. Доставляет личный состав к месту аварии, пожару.

С февраля только пожарной техники потеряли более 2 тыс. единиц. Впрочем, половину удалось восстановить, не потратив и копейки из госбюджета.

Поддержали европейские партнеры. Через механизм гражданской защиты Евросоюзу предоставили пожарно-спасательную технику.

В целом ЕС сумел среагировать быстро и решительно. Переформатировали проекты и направили их на экстренные нужды военного времени.

В рамках проекта Право Полис вместо планируемых улучшений программ для расследований уголовных дел — закупали автомобили и бронежилеты. Потратили €8 млн.

– Мы очень благодарны за гибкость, которую проявили европейцы в тот момент. Мы смогли получить первоочередные транши в течение марта и экипировать офицеров, и отправлять на несение службы, – сказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

Она подчеркнула, что обеспечить украинских защитников транспортом, бронежилетами и аптечками удалось и благодаря деньгам Европейского фонда мира. Его создали за несколько месяцев до войны.

В бюджет заложили около €6 млрд. С конца февраля почти половину средств выделили Украине для защиты от российской агрессии. Также ЕС направил еще €200 млн на разнообразную помощь, в частности для правоохранителей, через свои другие проекты.

– Мы испытываем схему работы Европейского фонда мира в режиме реального времени, – рассказал заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло. – Мы действительно видим, что этот инструмент оказался эффективным.

Он подчеркнул, что первый запрос на помощь был именно в феврале, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. До этого не было необходимости задействовать Фонд.

Несмотря на войну, Украина движется к евростандартам в сфере безопасности. Уже к концу года мы можем присоединиться к Механизму гражданской защиты. А это возможность напрямую взаимодействовать и получать помощь от каждой из стран евросообщества.