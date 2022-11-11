В Киеве 11 ноября будут аварийно выключать свет
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Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что сегодня днем в столице будут экстренно выключать свет.
По его словам, причиной аварийных отключений стали новые атаки на энергетические объекты.
Будут выключать свет киевлянам в значительных объемах, графики отключения не будут применяться.
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Ограничение потребления возможно во всех районах столицы.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что временные отключения света в Киеве контролируемые, поэтому нет повода для паники. Но все же ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая.