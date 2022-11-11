Ноябрь, 11 в 17:05

Во время войны многие люди, которые эвакуировались с опасных территорий, потеряли документы.

Если это касается документов о высшем образовании, то это — не повод для волнения. Диплом можно легко восстановить онлайн.

Как восстановить документ о высшем образовании в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как восстановить документ о высшем образовании: инструкция пошагово

Через приложение Дія

Недавно правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по формированию и применению электронного документа об образовании.

Для этого нужно будет обновить приложение и ввести данные о годе получения образования.

Однако эта услуга будет доступна позже. Авторы проекта работают над разработкой и улучшением функции получения и восстановления дипломов.

Через Министерство образования и науки Украины

Если заведение, в котором вы учились, сейчас не работает (или его уже не существует), то заявление о возобновлении документов о высшем образовании с пакетом документов (ксерокопия паспорта, прописки и т.п.) нужно отправить по почте в министерство (01135, г. Киев, проспект Победы, 10).

Также можно сделать скан документов и заявления и отправить их по электронной почте: ez@mon.gov.ua.

После того как МОН получит ваше письмо, запрос передадут в ваше учебное заведение. Работники вуза будут заниматься восстановлением утраченного документа.

Как восстановить документы о высшем образовании в учебном заведении

Если диплом вам выдали до 2000 года или информации о нем вообще нет, то для того чтобы подтвердить диплом, вуз использует копию документа (справку из архива или выписку из журнала выдачи документов).

Для этого обратитесь в деканат вашего факультета и сделайте запрос на восстановление диплома.

Адвокат Джамал Стаценко призывает сделать копии всех документов, в частности, об образовании.

Сделайте несколько копий диплома, а также отсканируйте и загрузите их в любое облачное хранилище.

Папку в облачном хранилище следует архивировать и поставить на нее пароль.

Пароль не должен быть слишком простым, но и слишком сложным его тоже не стоит делать — ведь важно, чтобы вы легко его запомнили.