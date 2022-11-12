Цены на молочные продукты в Украине вырастут: в чем причина и как изменится стоимость

Ноябрь, 12 в 18:19

Украинцев ждет очередное подорожание молочной продукции отечественного производства на 10-15%, об этом Фактам ICTV рассказали в Союзе молочных предприятий Украины.

Прежде всего из-за того, что возросла стоимость сырья — молока — закупочные цены упали в среднем где-то на треть.

А это отразится и на цене готовой продукции, которую мы видим на полках магазинов.

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– С начала войны и практически до августа цены на молочную продукцию не менялись. Сейчас подорожали электроэнергия, горюче-смазочные материалы и сырье. Производители молока пытаются поднять цену почти до европейского уровня. Но молокоперерабатывающие предприятия Украины не могут платить так, как платит польский или голландский молокозавод, работающий в нормальных условиях, где нет войны, где европейские государства дотируют предприятия. Поэтому это почувствует конечный потребитель, – рассказал Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины

Сейчас в супермаркете литр молока более 2% жирности стоит в среднем 37 грн, кефир – 37,5-39 грн, сметана 20% – 44-45 грн, кисломолочный творог 9% – до 60 грн за упаковку 300 гр.

Кроме этого, молочные предприятия несут убытки из-за отключения света. Заводы останавливаются, выливают молоко, потому что при отсутствии света его не могут долго хранить.

По словам главы Союза молочных предприятий, заводы закупили генераторы, чтобы охлаждать молоко. Но перевести на них всю линию производства невозможно.

— Мы обратились и в Офис Президента, и в Минэнерго, чтобы все-таки с пониманием отнеслись к производителям молока. Если мы не будем перерабатывать свежее молоко, его можно будет выливать. Если мы будем его выливать, это приведет к сокращению поголовья. Сейчас наше поголовье производит около 7 млн тонн молока. Для нужд молочной отрасли нам необходимо 10 млн тонн, — отмечают представители отрасли.