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Факты / Україна / Общество

Цены на молочные продукты в Украине вырастут: в чем причина и как изменится стоимость

Валентина Чорна, редактор ленты
молоко у пляшці
Фото: Unsplash

Украинцев ждет очередное подорожание молочной продукции отечественного производства на 10-15%, об этом Фактам ICTV рассказали в Союзе молочных предприятий Украины.

Прежде всего из-за того, что возросла стоимость сырья — молока — закупочные цены упали в среднем где-то на треть.

А это отразится и на цене готовой продукции, которую мы видим на полках магазинов.

Сейчас смотрят

– С начала войны и практически до августа цены на молочную продукцию не менялись. Сейчас подорожали электроэнергия, горюче-смазочные материалы и сырье. Производители молока пытаются поднять цену почти до европейского уровня. Но молокоперерабатывающие предприятия Украины не могут платить так, как платит польский или голландский молокозавод, работающий в нормальных условиях, где нет войны, где европейские государства дотируют предприятия. Поэтому это почувствует конечный потребитель, – рассказал Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины

Сейчас в супермаркете литр молока более 2% жирности стоит в среднем 37 грн, кефир – 37,5-39 грн, сметана 20% – 44-45 грн, кисломолочный творог 9% – до 60 грн за упаковку 300 гр.

Кроме этого, молочные предприятия несут убытки из-за отключения света. Заводы останавливаются, выливают молоко, потому что при отсутствии света его не могут долго хранить.

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По словам главы Союза молочных предприятий, заводы закупили генераторы, чтобы охлаждать молоко. Но перевести на них всю линию производства невозможно.

— Мы обратились и в Офис Президента, и в Минэнерго, чтобы все-таки с пониманием отнеслись к производителям молока. Если мы не будем перерабатывать свежее молоко, его можно будет выливать. Если мы будем его выливать, это приведет к сокращению поголовья. Сейчас наше поголовье производит около 7 млн тонн молока. Для нужд молочной отрасли нам необходимо 10 млн тонн, — отмечают представители отрасли.

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