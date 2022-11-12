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Факты / Україна / Общество

Налог на Google пополнил госбюджет на $40 млн в третьем квартале – Гетманцев

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Google
Фото: Unsplash

Государственный бюджет получил $40 млн или 1,5 млрд грн в третьем квартале 2022 года за счет принятого налога на Google.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

— Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited, – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, всего за 2022 год международные компании уже уплатили налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в государственный бюджет Украины на 4,129 млрд грн.

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В 2021 году Верховная Рада приняла закон о налоге на Google, который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

Этот закон, в частности, предусматривает, что международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывающие на сетевой рекламе, будут уплачивать налоги в Украине, включая НДС.

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Источник: Даниил Гетманцев

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