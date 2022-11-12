Ноябрь, 12 в 10:56

В субботу, 12 ноября, дополнительно вводятся аварийные отключения света для потребителей в Киеве и в восьми областях Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

Помимо столицы, аварийные отключения потребителей состоятся в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Во всех других регионах Украины отключения света не ожидаются.

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В компании уточнили, что это временный и вынужденный шаг, поскольку необходимо сбалансировать энергосистему Украины.

Так, во время вчерашней атаки войск РФ на энергетическую инфраструктуру она получила существенные повреждения. Это привело к увеличению нагрузки на электросети.

Если не применить аварийные отключения света, произойдет перегрузка системы, которая может спровоцировать новые повреждения и увеличение сроков ремонта.

После стабилизации ситуации в Киеве и восьми областях продолжат действовать плановые графики почасовых отключений света. Как известно, они введены в период с 00:00 до 24:00 субботы, 12 ноября.

Графики почасовых отключений предусматривают, что группы потребителей отключают от электроэнергии по расписанию, составленному операторами распределительных сетей (облэнерго) для каждой области.

Когда же происходит перегрузка сетей, Укрэнерго может дополнительно вводить срочные аварийные отключения электроэнергии.

Источник: Укрэнерго