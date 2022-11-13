Ноябрь, 13 в 15:00

Григорий Козловский присоединился к организации аукциона в поддержку ВСУ. В Emily Resort состоялся благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ Победа начинается с тебя.

Он прошел по инициативе мецената Григория Козловского и под эгидой главы Львовской ОВА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

На благотворительном вечере-аукционе, который принял у себя Emily Event Hall, представили 100 уникальных, ценных и эксклюзивных лотов.

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Средства от их продажи пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отрядов территориальной обороны и Горной детской школы искусств на Луганщине. Поддержали акцию благотворительные фонды родная Оболонь, культурные новации и княжеская Украина.

Григорий Козловский отметил, что они никогда не переставали помогать армии, тем более в такой хороший день, когда наши военные вошли в Херсон.

— Я очень рад тому, что Emily Resort, футбольный клуб Рух и мои друзья приложились к этому и еще добавили маленькую капельку в ту чашу победы, которая нас ждет в будущем. Те деньги, которые нам дает Боженька, мы должны вкладывать в правильные истории, в добрые дела, — говорит Григорий Козловский.

Участники акции могли приобрести предметы антиквариата, эксклюзивные старопечатные книги, иконы, картины, а также уникальные военные трофеи, которые получили украинские военные, освобождая, например, остров Змеиный от оккупантов, коллекционные монеты, шпаги и зажигалки с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Все лоты уникальны, имеют культурную и историческую ценность, их предоставили коллекционеры и меценаты из частных коллекций. Это предметы искусства, старинные книги.

В частности, одна из них с 1663-го года, изданная, кстати, во Львове типографией Львовского Братства первопечатником Иваном Федоровым. Также среди экспонатов – Евангелие 1891-го года, бронзовая булава XII века.

— Очень много лотов, которые мы сегодня приобрели, передадим на благотворительность, в частности, церковные вещи, Евангелие для крестного хода получат церковные организации, чтобы они там нашли свое место, ведь именно там их место. А Кобзарь, я думаю, оставим для наших детей, как память об украинской культуре и о том, что он тоже стал той частичкой, которая привела нас к победе. На данный момент на нашу армию донатить каждый украинец без исключения – кто гривну, кто десять, а кто-то тысячу и больше. Мы каждый день должны показывать свою поддержку и не останавливаться. Борьба продолжается, и пока мы не вернули все свои земли и всех своих людей домой, мы не остановимся, — отметила президент Движения Юлия Думанская.

Мероприятие посетили местные бизнесмены, политики и коллекционеры.

Григорий Козловский вместе с женой приобрели на аукционе экспонатов на сумму более $30 тыс.

Во время двух предыдущих вечеров-аукционов, которые состоялись в Киеве и Полтаве, для ВСУ собрали почти 7 млн грн. На этот раз после мероприятия во Львове, в Emily Resort, на нужды украинской армии уйдет около 4,5 млн грн.

— Защита территории нашей Матери-Украины — это самая большая победа и самый большой лот в этой войне. Пророческими оказались слова Степана Бандеры, сказавшего уникальную фразу: и наступит время, когда один скажет Слава Украине!, а миллионы будут отвечать Героям слава! Мы непобедимы, и каждый украинец на своем фронте выполняет для нашей общей победы свою долю работы, — говорит меценат Григорий Козловский.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, символично, что аукцион состоялся в тот день, когда ВСУ вошли в Херсон, а этот вечер организовали в поддержку наших вооруженных сил. Это очень важно.

— Каждая работа, которая здесь выставлена, может стать украшением любого музея. Поэтому нам нужно во Львове больше современных качественных музеев, чтобы эти прекрасные произведения видел весь мир. Внимание к украинским старопечатным, антикварным вещам будет расти с каждым годом. ʼ На самом деле это не благодарное дело организовывать такие вещи, потому что никто тебя не видит и не похвалит. Но Бог видит, он похвалит, — отметил городской голова Львова Андрей Садовый.