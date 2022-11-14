Мужчина, укравший енотов в Херсоне, обещает вернуть их вместе с павлинами и ослом
Директор парка львов Тайган и зоопарка Сказка во временно оккупированном Крыму Олег Зубков пообещал вернуть енотов и других животных, которых похитили россияне перед бегством из Херсона.
В комментарии для Крыма. Реалии он заявил, что не знал о существовании зооуголка или зоопарка в Херсоне.
По его словам, когда ему позвонили по телефону из временно оккупированного россиянами Херсона и попросили предоставить приют для животных, он согласился.
– Мы немедленно собрались. Меня выпустили под подписку. Мы погрузили животных, успокоили, что это временная эвакуация. Сожалею о гибели животных, сердце разрывается. Сейчас они в хороших условиях, в Тайгане, – рассказал он.
Он сказал, что вывезенные из Херсона еноты находятся в парке “на временном содержании” и он вернет их “в полном составе”, как только “власти Херсона дадут команду, которая может их принять”.
Кроме енотов он перечислил других животных: три павлина, два фазана, цесарки, две волчицы, лама и осел.
Недавно в сети появилось видео, как владелец Тайгана Олег Зубков вылавливает енотов в Херсонском зоопарке.
Зубков проводиі навчання для рашен воняків-як красти єнота
Олежка покрав усіх звірів у херсонському зоопарку.
Не тіки єнотів pic.twitter.com/qJizDRtkBE
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) November 14, 2022
Украинский сегмент социальных сетей отреагировал шутками и мемами на похищение енотов россиянами перед бегством с правого берега Днепра в Херсонской области.