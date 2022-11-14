Мужчина, укравший енотов в Херсоне, обещает вернуть их вместе с павлинами и ослом

Ноябрь, 14 в 18:37

Директор парка львов Тайган и зоопарка Сказка во временно оккупированном Крыму Олег Зубков пообещал вернуть енотов и других животных, которых похитили россияне перед бегством из Херсона.

В комментарии для Крыма. Реалии он заявил, что не знал о существовании зооуголка или зоопарка в Херсоне.

По его словам, когда ему позвонили по телефону из временно оккупированного россиянами Херсона и попросили предоставить приют для животных, он согласился.

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– Мы немедленно собрались. Меня выпустили под подписку. Мы погрузили животных, успокоили, что это временная эвакуация. Сожалею о гибели животных, сердце разрывается. Сейчас они в хороших условиях, в Тайгане, – рассказал он.

Он сказал, что вывезенные из Херсона еноты находятся в парке “на временном содержании” и он вернет их “в полном составе”, как только “власти Херсона дадут команду, которая может их принять”.

Кроме енотов он перечислил других животных: три павлина, два фазана, цесарки, две волчицы, лама и осел.

Недавно в сети появилось видео, как владелец Тайгана Олег Зубков вылавливает енотов в Херсонском зоопарке.

Зубков проводиі навчання для рашен воняків-як красти єнота

Олежка покрав усіх звірів у херсонському зоопарку.

Не тіки єнотів pic.twitter.com/qJizDRtkBE — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) November 14, 2022

Украинский сегмент социальных сетей отреагировал шутками и мемами на похищение енотов россиянами перед бегством с правого берега Днепра в Херсонской области.