Ноябрь, 14 в 21:24

Украинцы, которые из-за войны стали внутренне перемещенными лицами и выехали с мест активных боевых действий, получают от государства денежную помощь. Речь идет о 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка или лицо с инвалидностью.

Впрочем, в последнее время ВПЛ начали массово жаловаться на задержки выплат государственной финансовой помощи. Почему выплаты для ВПЛ задерживаются и как решить проблему — узнавали Факты ICTV.

Выплаты для ВПЛ: как начисляют и причины задержек

В общем, перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до 3, 12 и 23 числа. Но выплаты на карту начисляются ВПЛ только раз в месяц.

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Перед тем как средства поступят на вашу карту, осуществляется три этапа:

подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;

— вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ; формирование и обработка реестров – за это отвечает Минсоцполитики;

– за это отвечает Минсоцполитики; выплата средств — осуществляется банком.

Соответственно, как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки их перечисляют своим клиентам — ВПЛ.

В Минреинтеграции объяснили: если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца – это технические проблемы, которые нужно устранять как можно быстрее.

Также деньги могут вам не прийти вообще, прежде всего из-за неправильного заполнения заявки или неверно указанных данных. Еще может быть вариант, что ваш родной город исключили из списка получателей помощи ВПЛ.

Что делать, если не приходят выплаты

Таким гражданам следует обратиться в орган соцзащиты по месту фактического пребывания и выяснить причину задержек.

Там обязаны вас принять — независимо от того, где именно вы зарегистрированы.

Также вы можете просмотреть свои данные в заявке и откорректировать их, если найдете ошибку.

Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что ВПЛ, которые так и не получили государственные выплаты (2-3 тыс. грн), могут подать повторную заявку. Для этого необходимо:

лично обратиться в орган социальной защиты;

или

отправить заявление по почте в удобный орган соцзащиты.

Органы соцзащиты обязаны ее принять и рассмотреть – даже если человек сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Подать повторную заявку можно до 1 декабря 2022 года.