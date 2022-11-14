Ноябрь, 14 в 12:40

Органы власти постепенно возобновляют работу в освобожденных населенных пунктах Херсонской области и в самом областном центре. В Пенсинном курьере объяснили, на какую помощь от государства могут рассчитывать жители деоккупированных территорий.

Прежде всего, речь идет о пенсиях, доставку которых готова безотлагательно обеспечить Укрпочта.

Всем пенсионерам деньги регулярно начислялись в течение месяцев оккупации. Сейчас те, кто получал пенсии на банковские карты, смогут снять их.

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Первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак отметила, что теперь эти люди могут снять наличные, в том числе, и через Укрпочту, поскольку банковская инфраструктура сильно пострадала из-за боевых действий.

– К тому же, даже не сам человек может обратиться в банк. Он может прийти к руководителю своей общины или представителю военно-гражданской администрации, сказать, что хочет получать деньги через Укрпочту. И уже они подают заявления в Пенсионный фонд. А фонд изменяет механизм выплаты пенсии из банка в Укрпочту, – объяснила она.

По ее словам, когда банки заработают, человек может вернуться к выплате пенсии на карту.

Жители деоккупированных территорий также имеют право на несколько видов социальных выплат от государства и международных партнеров:

Единовременное пособие в размере 1 200 грн от Красного креста Украины . Оно рассчитано на людей, никуда не уезжавших во время оккупации. Соответствующие списки, по которым выездные бригады Укрпочты будут производить выплаты, готовят местные общины по согласованию с ОВА.

. Оно рассчитано на людей, никуда не уезжавших во время оккупации. Соответствующие списки, по которым выездные бригады Укрпочты будут производить выплаты, готовят местные общины по согласованию с ОВА. 2 200 грн от Международной организации по миграции смогут получить лица, пережившие оккупацию, не выезжавшие за территории, захваченные врагом. Для получения средств нужно также обратиться в органы местного самоуправления или назначенные военные администрации.

По вопросам получения денежной помощи можно обращаться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 1548 или на горячую линию уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813 62 39.

Источник Пенсійний кур’єр

Фото: Укрпошта