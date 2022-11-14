Ноябрь, 14 в 9:46

Журналисты некоторых иностранных СМИ потеряли аккредитацию из-за нарушения правил работы в зоне боевых действий.

В Генштабе ВСУ сообщили, что представители СМИ проигнорировали существующие запреты и предостережения о посещении недавно деоккупированных территорий, в частности Херсона.

Так, журналисты без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью воинских частей снимали сюжеты в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.

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– Такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования, – отметили в Генштабе.

Именно из-за таких нарушений ряду представителей СМИ отменили разрешение на работу, а их пресс-карты больше не действительны.

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По данным издания Детектормедиа, аккредитации отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, среди них репортерам CNN и SkyNews. Кроме них, в Херсоне после деоккупации работали съемочные группы Суспильного и Громадського. Включение из Херсона также транслировали в эфире канала Рада.