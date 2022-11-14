Ноябрь, 14 в 13:34

Первый снег во многих районах Украины синоптик Наталья Диденко прогнозирует уже на этой неделе – 16 и 17 ноября.

По ее словам, с 14 ноября началось похолодание.

– Снижение температуры воздуха будет происходить с понедельника постепенно: в понедельник-вторник до +3, +8 градусов, а с четверга – от -3 мороза до +4 тепла, – уточнила Диденко.

Завтра, 15 ноября, из-за антициклона в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, однако уже в среду-четверг температура воздуха начнет снижаться и “во второй половине недели даже днем ​​появятся “минусы” и мокрый снег”, говорит синоптик.

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Первый снег в ноябре прогнозировали раньше и в Укргидрометцентре.

По их данным, в последний месяц осени ожидаются первые заморозки и снег, однако осадки будут неустойчивыми.

Источник: Наталка Діденко