Ноябрь, 14 в 16:38

Немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe в шести городах Польши возобновил прием заявлений от украинских беженцев на выплату финансовой помощи. Однако это касается только тех граждан, которые не получали ее от других международных организаций.

Согласно программе фонда, заявитель может получить 700 злотых (около 5 800 грн) и по 600 злотых (4 900 грн) на каждого члена своей семьи. Деньги выплачиваются в течение трех месяцев.

Среди других требований – в программе могут принять участие украинцы, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, заявитель и члены его семьи не работают на территории страны и не получают других доходов.

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Однако есть еще дополнительные критерии, одному из которых должен соответствовать заявитель:

быть матерью-одиночкой или одиноким отцом;

возраст 65+ и отсутствие в Польше других совершеннолетних родственников;

беременность;

многодетная мать или отец (двое и более детей);

среди членов семьи есть человек с особыми потребностями;

или человек с хроническим и другими серьезным заболеванием.

Подать заявку на помощь от Diakonie Katastrophenhilfe можно в шести польских городах:

Вроцлав: +48 665 251 473 Гданьск: +48 794 324 029 Бельско-Бяла: +48 731 776 735 Оструда: +48 662 103 272 Битом: +48 884 720 619 Згеж: +48 691 356 977

На один из этих номеров, в зависимости от того, где зарегистрирован беженец, следует отправить СМС со всеми контактными данными.

Если заявитель будет отвечать всем критериям, он получит уведомление с датой и адресом, куда следует прийти с документами и всеми членами семьи.

Источник: Diakonie Katastrophenhilfe