Ноябрь, 14 в 12:59

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал к рассмотрению законопроект, которым предлагается установить дополнительные надбавки к пенсиям для многодетных матерей, потерявших ребенка-военнослужащего во время развязанной РФ войны.

Речь идет о документе № 8123, которым вносятся изменения в статью 6 закона О пенсиях за особые заслуги перед Украиной.

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту поддержать его в первом чтении.

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Как отмечается в пояснительной записке, украинки ежегодно получают почетное звание Мать-героиня. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе и усыновленных. В данный момент статус Матери-героини имеют около 700 женщин.

Согласно действующему законодательству, для таких украинок пенсия за особые заслуги устанавливается только по одному основанию. Однако нардепы хотят изменить закон и ввести для этих женщин дополнительную выплату в случае гибели (смерти) кормильца — ветерана войны.

В случае принятия законопроекта, многодетные женщины, имеющие статус матери-героини, будут получать сразу две надбавки к пенсиям: за собственные заслуги перед Украиной и за заслуги погибшего кормильца-военного.

Речь идет о военнослужащих, с 2014 года принимавших участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ в районах боевых действий.

– Законопроект предлагает одновременно установить матери-героине, которая, начиная с 2014 года, потеряла ребенка-военнослужащего на войне России против Украины, две надбавки – за личные заслуги перед Украиной и за заслуги умершего кормильца-военнослужащего, — подчеркивается в пояснительной записке.

Разработчики законопроекта (группа народных депутатов) отмечают, что предложенные изменения улучшат уровень пенсионного обеспечения членов семей погибших/умерших ветеранов войны, что станет дополнительной опорой для матерей-героинь.

Как известно, с 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, а потому вырастет минимальная пенсия: с 2 027 грн до 2 093 грн. Кроме того, в декабре установят минимальную пенсию в размере 2 500 грн для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).