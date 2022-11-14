Ноябрь, 14 в 20:17

В Минреинтеграции сообщили, что все внутренне перемещенные лица имеют право на получение всей накопленной суммы государственной денежной помощи. Речь идет о 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка или лицо с инвалидностью.

Как работает механизм получения выплат и как ВПЛ получить накопленную сумму помощи — далее в материале Фактов ICTV.

Механизм получения помощи ВПЛ

— Все внутренне перемещенные лица, заявления которых были поданы через портал Дія до 30 апреля 2022 года, имеют право на получение денежной помощи на проживание, — сообщили в Минреинтеграции.

Дело в том, что не все ВПЛ, которые подавали заявки на выплаты, получили свои деньги. Часть заявок до сих пор находится в обработке. Однако в ведомстве пояснили и этот вопрос.

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— В случае, когда заявления переселенцев находились в обработке, орган социальной защиты населения обязан оформить справку о постановке на учет ВПЛ, — говорится в сообщении.

На основании этой справки орган соцзащиты будет назначать пособие на проживание за март-апрель 2022 года.

Напоминаем, что с мая 2022 года правила получения денежной помощи изменились. Выплаты продолжили получать только те украинцы, которые покинули места активных боевых действий. Полный список общин можно посмотреть здесь.

Однако в Минреинтеграции заявили, если перемещенное лицо, начиная с мая этого года, имеет право на дальнейшую выплату пособия на проживание, это пособие продлевается. Соответственно, такие ВПЛ получат полную сумму своих выплат за все месяцы.

Как ВПЛ получить накопленную сумму помощи

В Минреинтеграции отметили, что подача отдельного заявления на получение помощи не предусмотрена.

Если у вас появятся вопросы относительно получения помощи, обращайтесь к Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ — +38 (066) 813-62-39.

Напоминаем, все ВПЛ, которым не удалось получить помощь до 30 апреля через приложение Дія, могут повторно подать заявку до 1 декабря.

В Минреинтеграции подчеркнули, что органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его, даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.