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Факты / Україна / Общество

10-градусный мороз и 8 см снега: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

Валентина Летяк, редактор ленты
Снігопад
Фото: Depositphotos

Первый снег и морозы в Украине ожидаются уже на этой неделе, предупреждают в Укргидрометцентре.

В частности, в четверг и пятницу, 17-18 ноября, в Украине пройдут дожди с переходом в снег. Возможно кратковременное образование снежного покрова высотой 3-8 см.

Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега, усилении ветра до 15-18 м/с и гололеду на дорогах, что соответствует І уровню опасности (желтый).

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Непогода может усложнить движения транспорта на отдельных участках дорог.

В эти два дня ожидается постепенное понижение температуры до -1 -6 градусов, а 19-20 ноября – местами до -8 -10.

Этот прогноз актуален также для Киева и области, где 17-18 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в отдельных районах возможен снежный покров высотой 3-5 см.

Ощутимым будет и похолодание с постепенным снижением температуры ночью и днем до 0… -7 градусов.

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Источник: Укргидрометцентр
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