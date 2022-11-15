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Факты / Україна / Общество

Используйте национальный роуминг: Киевстар предупредил о возможных проблемах со связью

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Київстар
Фото: Unsplash

Мобильный оператор Киевстар предупредил о возможных проблемах связи из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии.

В социальной сети Twitter Киевстар подтвердил, что знает о проблеме.

— Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом, — говорится в сообщении мобильного оператора.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.

В Офисе президента сообщили, что на данный момент графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют, назвав ситуацию критической.

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