Используйте национальный роуминг: Киевстар предупредил о возможных проблемах со связью

Ноябрь, 15 в 17:52

Мобильный оператор Киевстар предупредил о возможных проблемах связи из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии.

В социальной сети Twitter Киевстар подтвердил, что знает о проблеме.

— Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом, — говорится в сообщении мобильного оператора.

Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити.

Користуйтесь національним роумінгом Сейчас смотрят — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 15, 2022

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.

В Офисе президента сообщили, что на данный момент графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют, назвав ситуацию критической.