Метро Киева постепенно восстанавливает движение после ракетной атаки

Ноябрь, 15 в 19:20

После российской ракетной атаки на Киев столичное метро возобновляет движение в обычном режиме. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— На некоторых подземных станциях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновляют постепенно, — сообщил мэр в Telegram-канале.

Из-за скопления людей на станциях метро, ​​работавших как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции Академгородок до станции Арсенальная, однако высадка пассажиров дальше станции Политехнический институт не осуществлялась.

Зеленая линия метро курсировала от станции Сырец до станции Дружбы народов, а также от Осокорков до Красного хутора. Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

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Источник: Виталий Кличко