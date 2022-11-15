Ноябрь, 15 в 8:16

Россия, вероятно, перебросит свои подразделения в Донецкую область после того, как они покинули правобережье Херсонской. Оккупанты хотят активизировать операции вокруг Бахмута, Донецка и на западе области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

13 и 14 ноября министерство обороны России усилило свои заявления о захвате Россией территории в Донецкой области. Вероятно, речь идет об активизации операции в Донецкой области после вывода войск с правого берега Херсонской.

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Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км к юго-западу от Донецка) 14 ноября.

Эти заявления последовали после того, как в течение нескольких недель они не заявляли о своих территориальных приобретениях.

Вероятно, РФ повторно введет войска в Донецкую область и это приведет к интенсификации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

Российские силы могут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но вряд ли эти успехи будут значительными в оперативном отношении.